Lazio, Pellegrini festeggia ancora: il messaggio sui social - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i festeggiamenti in casa Lazio per la vittoria di ieri contro il Napoli. Alle esultanza social dei compagni si aggiunge anche Luca Pellegrini che, su Instagram, ha condiviso un post proprio in queste ore. Un paio di scatti che per lui raccontano il successo al Maradona, il suo abbraccio con Luis Alberto e la stretta di Cataldi a Romagnoli e poi uno che lo ritrae da solo mentre applaude. Nessuna didascalia d'effetto sono un 'Lazio' scritto in stampato maiuscolo e seguito da un punto, come a dire ecco cosa siamo stati e cosa siamo. Per chi non ci avrebbe mai creduto.

