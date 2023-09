Lazio, Pellegrini sostiene Richarlison: “È arrivato il momento” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

In un’intervista concessa a Ge.globo, Richarlison ha raccontato, senza nascondersi, gli ultimi cinque mesi trascorsi fuori dal campo. Un periodo difficile, fatto di buio in cui sembrava quasi impossibile trovare la luce. Frustrazione e delusione che si sono riversate inevitabilmente anche nel suo lavoro, ma che ora sono superate grazie all’aiuto di uno psicologo. Considerato ancora un tabù. Luca Pellegrini ha deciso di promuovere il messaggio del collega, applaudendolo per il coraggio.

Questo il messaggio che si legge nella sua ultima story su Instagram: "Spesso ci dimentichiamo di quanto sia importante sentirsi bene mentalmente e quanto potenziale inespresso abbiamo a disposizione senza saperlo È ora di sfatare questo tabù e cominciare a capire il vantaggio enorme di conoscere i nostri meccanismi mentali per imparare come usarli al meglio, vivere più serenamente e raggiungere più facilmente i nostri risultati. Lavorare su se stessi non è sintomo di debolezza come ritiene una vecchia scuola di pensiero, al contrario, è un atto di grande coraggio. È arrivato il momento di fare questo grande passo in avanti"

