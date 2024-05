Lazio, per Tudor è caccia al poker. Con l'Empoli per un traguardo lungo... 20 anni!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si avvicina al penultimo appuntamento casalingo stagionale: domani è in programma all'Olimpico la sfida contro l'Empoli. Impegno che potrebbe permettere a Igor Tudor di agguantare un primato prestigioso. Nel caso in cui l'ex allenatore del Verona dovesse centrare la vittoria, raccoglierebbe il quarto successo nelle prime quattro partite casalinghe in Serie A da tecnico della Lazio. Un record lungo quasi 20 anni: l'ultimo a riuscirci fu, infatti, Delio Rossi nel 2005. Motivazione in più per Tudor che punta a un primato di livello. Riuscirci nel cinquantesimo anniversario del primo scudetto non sarebbe affatto male.

