Lazio, Petrescu risponde a Sarri: "E' un suo problema se..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita tra Cluj e Lazio, pareggiata 0-0, che ha consegnato ai biancocelesti la qualificazione agli ottavi di Conference League, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si era lamentato delle condizioni del campo, non praticabile per giocare a calcio. Le sue parole non sembrerebbero esser state accolte bene in Romania dove Petrescu, allenatore del Cluj, ha replicato così al collega italiano:

"Non ho capito perché si sia lamentato, onestamente. Davvero non ho capito. È un problema suo se la vedeva così. A Roma il prato era più o meno lo stesso. Non ricordo un manto migliore di quello su cui abbiamo giocato a Cluj. Era una problema loro, non vorrei commentarla. Che scusa è? Si sono pure qualificati. Delle parole di Sarri ho capito che era contento dell'atteggiamento dei giocatori, ma non ho la cosa del prato. Sembrava davvero molto buono. Come sarà a Poiesti (la prossima partita del Cluj è contro il Petrolul, ndr)? Stavo vedendo la partita Petrolul - Chindia, giocavano sul fango. Cosa possiamo fare? Se ci lamentiamo, ci lamentiamo invano. Dobbiamo giocare"