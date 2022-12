Lazio, Petrucci: "Luis Alberto può diventare devastante a patto che..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, che si è soffermato sulle vicende biancocelesti in vista della ripresa del campionato.

LUIS ALBERTO - "Ha qualità straordinarie, deve solo avere continuità e ritrovare la voglia. Se si convince che non è più inamovibile come un tempo e si cala in questo nuovo ruolo da subentrante in grado di spaccare in due le partite, può diventare un valore aggiunto per la Lazio. D'altronde non è cambiata la considerazione che Sarri ha di lui, visto che non lo ritiene un titolare fisso. Credo che il suo futuro sarà ancora a Roma almeno fino a giugno a meno che non arrivino offerte eclatanti dalla Spagna. Al momento però non sembrano esserci i presupposti".

MERCATO - "Luca Pellegrini soluzione più per l'estate che per il mercato di gennaio. In generale tutti i nomi che stanno uscendo fuori sono a mio avviso più plausibili per la sessione di mercato di giugno. Ilic? Il Verona deve cederlo ma con tutto il rispetto per il giocatore che ha mostrato di avere ottime qualità, la valutazione di 25 milioni di euro mi sembra un po' spropositata. La Lazio e il Napoli che si sono interessate al giocatore non sembrano propense ad arrivare a queste cifre. Anche in questo caso credo che la situazione possa sbloccarsi in estate".