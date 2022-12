Lazio, Petrucci: "Situazione Milinkovic ingarbugliata, ecco gli scenari..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci che ha fatto il punto sulla Lazio in vista della ripresa del campionato. Inoltre si è soffermato anche su alcune tematiche importanti tra cui il rinnovo di Milinkovic.

AMICHEVOLE ALMERIA - "Mi aspetto una Lazio alla stregua di quella che vedremo a Lecce. Credo sarà una prova generale in vista della ripresa. Mi aspetto una squadra vicina alla forma migliore e che possa dare ancora segnali di miglioramento dopo le due partite in Turchia".

CENTROCAMPO - "Il ruolo di Vecino potrebbe essere fondamentale per dare l'equilibrio giusto per far giocare insieme Luis Alberto e Milinkovic Savic. Nonostante ciò Sarri preferisce questa soluzione solo a gara in corso. Per ora non sembra contemplarla dall'inizio. Bisognerà capire anche la crescita di Marcos Antonio per capire se potrà essere considerato o meno alla stregua di Cataldi. Sarri sta lavorando molto su questo aspetto in modo da potersi garantire un'alternativa di pari livello al titolare".

CONDIZIONI MILINKOVIC - "Bisognerà capire che minutaggio avrà. Mi aspetto che possa giocare almeno un tempo con l'Almeria. Sarà importante valutare come sta visto che ha giocato il Mondiale in condizioni precarie visto che si trascinava un problema al ginocchio".

RINNOVO MILINKOVIC - "Vediamo come si evolverà la situazione. La clausola da 40-45 milioni la vedo decisamente bassa. Se dovesse rifiutare il rinnovo quasi sicuramente andrà via in estate. L'ipotesi di arrivare a scadenza la vedo estrema. Nel caso sono convinto che il giocatore onorerà il contratto seppur potrebbe avere qualche motivazione in meno".