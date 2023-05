Lazio, Petrucci (Sky): "Il mercato dipende da Milinkovic. La società si muoverà così..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci si è espresso sulla stagione della Lazio, qualificatasi in Champions dopo la penalizzazione della Juve, e sul mercato che la società biancoceleste farà quest'estate, prima di dedicare qualche parola al ritorno di Ciro Immobile:

"Non penso che il 4 giugno avremmo una classifica definitiva. La Juventus ora deve decidere se fare ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello sport, ma i margini sono minimi. La Lazio è giusto che chiuda bene: al netto della classifica ci sono un secondo posto e un Supercoppa da acquistare. Nella storia nella Lazio non è capitato spesso di chiudere al secondo posto, sarebbe importante dal punto di vista del progetto, del lavoro svolto e porterebbe 5 milioni di euro in più alla società. Quest’anno raramente la Lazio non ha fatto divertire, soprattutto nei big match, dove si sono viste partite straordinarie. Il mercato si fa anche in base alle uscite, da Milinkovic a Pedro, passando anche per Marcos Antonio. Secondo me saranno 4 o 5 i rinforzi della Lazio: tre centrocampisti e due attaccanti. La società su orienterà su questo".

IMMOBILE - "Immobile? Alla fine, anche in una stagione particolare, il lieto fine è riuscito a scriverlo: perché con il suo gol ha regalato la Champions alla Lazio. Si vedeva che ultimamente stava meglio, gradualmente è riuscito a crescere e sta tornando ai suoi livelli. In questa stagione era da settembre che non segnava due gol consecutivi. I 200 gol? Non credo che ci stia pensando più di tanto, la sua gratificazione è stata quella di tornare nel momento più importante della stagione".