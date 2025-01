Lazio, Petrucci (Sky): "Serve più malizia. Mercato? Su Casadei..."

Matteo Petrucci, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare della sconfitta biancoceleste contro la Fiorentina di Palladino, ma ha affrontato anche il tema del mercato. Ecco di seguito le sue parole: "Rapuano ha perso la gestione della partita, soprattutto dopo il sessantesimo. Ma la Lazio non ha perso per l'arbitro, va detto. Ha perso perchè è una squadra che per vincere deve giocare molto bene, quando si abbassano i ritmi lo accusa. Lo ha ammesso anche Baroni, son d'accordo con lui. Serve anche più malizia per vincere le gare sporche, non puoi vincere dominando e partendo sempre bene. Ieri i terzini sono andati male, Marusic e Pellegrini tra i peggiori. Dele-Bashiru e Dia deludenti, ma quando non gira la squadra è difficile parlare di singoli. Assenza di Rovella? Ha inciso tantissimo, sappiamo le motivazioni ma la scelta è stata sorprendente perché il campo ci ha detto che Dele-Bashiru non è Rovella. Serve equilibrio, il nigeriano sta crescendo, ma non è ancora al livello di Rovella e Guendouzi. Mercato? La Lazio stava cercando Veiga dieci giorni fa, ma ora che Patric dovrebbe tornare a disposizione la ricerca di un difensore non è più una priorità. Lo è invece il centrocampista. Casadei? Non c'è ancora la risposta del Chelsea, il club sta lavorando con l'entourage del giocatore in merito alle commissioni, ma non dovrebbe essere un problema. Va sistemato l'aspetto della formula di pagamento. Il nome forte è lui, ma la fumata bianca ancora non c'è".