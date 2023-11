Lazio, Petrucci (Sky): "Su Luis Alberto c'è ottimismo, Zaccagni in dubbio..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto in collegamento il giornalista di SkySport Matteo Petrucci. Ha trattato diversi temi, tra cui l'attuale momento della Lazio e la probabile formazione in vista del derby di domenica. Ecco le sue parole: “Se Marusic, Luis Alberto e Zaccagni possono giocare, io li vedo titolari. Le gerarchie poi a centrocampo un po’ le abbiamo capite. In attacco il gol di Immobile credo non lasci dubbi, si va verso la conferma del capitano. Su Luis Alberto credo ci sia un cauto ottimismo, tra oggi e domani può tornare in campo. Zaccagni è assolutamente in dubbio, non c’è ottimismo. Nel caso va dentro Pedro. Mi aspetto il ritorno di Guendouzi e Rovella a centrocampo. Non ho citato Casale, che però è fermo da diverse settimane e Patric sta facendo molto bene con Romagnoli. Se Marusic non è in condizione giocano Lazzari e Hysaj. Su Vecino abbiamo notato che anche facendo bene non ha mai fatto due partite di fila dall'inizio, non so se può essere d'aiuto per capire la formazione".

“È vero che è il primo anno di Champions e ci sono date diverse e la settimana si può gestire in maniera diversa. Sarri dà i giorni di riposo quando è possibile chiaramente, e quando se lo può permettere. Conoscendo i tempi di recupero dei suoi giocatori, allora lo può fare. Secondo me lo fa anche un po’ soffrendo, se fosse per lui non perderebbe mai un allenamento. Ma lo fa in accordo con i suoi preparatori perché sa che questo può aiutare la squadra. C’è una gestione diversa anche sui ritiri, soprattutto per le partite casalinghe ricordando poi la vecchia gestione Inzaghi. Per il derby sicuramente la Lazio farà il ritiro. Il giorno di riposo di ieri credo fosse già stato deciso prima, indipendentemente dal risultato contro il Feyenoord. Dopo una vittoria si può fare ancora di più a cuor leggero”.

“La Lazio ha speso tanto contro il Feyenoord. I risultati fino ad ora sono stati altalenanti, però vedo una squadra che fisicamente, vedendo i dati e le partite, stia bene dal punto di vista generale. Poi ci sono dei giocatori meno brillanti, però in linea generale la squadra sta bene. È un segnale importante. L’anno scorso avevo visto una squadra meno brillante. Poi non basta solo la tenuta fisica, che però aiuta. Il pressing quest’anno la Lazio se lo può permettere. Poi ogni tanto si deve abbassare ed essere lucida, però i primi minuti con il Feyenoord, per esempio, c’è stato un pressing molto alto e rimarcato. In panchina ora ci sono cambi altrettanto validi che possono entrare freschi e tenere alta la pressione".