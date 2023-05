Lazio, Petrucci: "Squadra con il fiato corto. Domenica sarà importante..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha commentato il momento della Lazio con particolare attenzione alla partita di domenica sera contro l'Udinese, che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica Champions League:

"Importante sarà poter fare una staffetta, alla Lazio questa cosa è mancata. Poter mettere Marcos Antonio al posto di Vecino a gara in corso è una risorsa. Soprattutto perché entrambi non solo al top della forma, Marcos ha un problema alla caviglia, l’uruguaiano è appena tornata. Non escludo neanche Luis Alberto in cabina di regia, è un’opzione che ci può stare, soprattutto se dal 1’ partirà Vecino insieme allo spagnolo e Milinkovic: in questo caso si possono alternare nel corso della partita. Felipe Anderson? Sarà fondamentale, è normale che tiri il fiato: quando non lo vedi dal 1’ o quando non completa una partita è una sorpresa".

LAZIO-UDINESE - "La Lazio arriva un po’ con il fiato corto, ma non in deficit fisico come mostra la parte finale della partita contro il Lecce. L’Udinese va rispettato, ma è una squadra che ha dei giocatori che non solo al top della forma. In casa stanno facendo bene, mentre contro la Fiorentina non mi sembrava una squadra particolarmente vivace. Storicamente le ultime a Udine sono sempre scomode per la Lazio. Immobile? L’ho visto più sereno. Fisicamente mi sembra che stia meglio, ma parlo per quello che vedo. Pochi gol? Sì, ma è anche vero che è la stagione che ha segnato meno. Meglio tutti insieme i problemi che in più stagioni. Alla fine, se con i suoi gol porta la Lazio in Champions, ha fatto il suo. La Lazio deve guardare poco al calendario, l’Udinese è sicuramente la partita più proibitiva delle tre, ma penso che la squadra di Sarri non deve fare calcoli".