Lazio, Piccari: "Baroni in pole ma c'è ancora un 2%..."

Sono giorni e ore frenetiche in casa Lazio dove la società è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Igor Tudor. Sul tema ha detto la sua Marco Piccari ai microfoni di TMW Radio: "A me era piaciuto nell’approccio Tudor, la sua idea di calcio a me piace. È alla seconda dimissione dopo Marsiglia, evidentemente c’è stato un contrasto più con i calciatori. Si era rotto qualcosa, sia con Sarri che con Tudor ho la sensazione che se dici cose così dure dentro uno spogliatoio poi lo perdi. Tudor voleva cambiare tanti giocatori, aveva bocciato tutto il mercato andando contro un gruppo e quando vai contro un gruppo non fai tanta strada".

"Si va verso Baroni, ma c’è ancora qualcosa. Al 98% sarà Baroni, ma quel 2% è legato al Presidente e quella percentuale pesa. Con Allegri c’è stato un contatto, prima di prendere Pioli diversi anni fa Allegri andò a Formello. La stima c’è sempre stata, vedremo cosa succederà. Non deve essere la piazza a decidere un allenatore, una società deve essere convinta della scelta dell’allenatore. Se vediamo il curriculum, la scelta di Baroni in casa Lazio per assurdo è migliore della scelta di De Rossi per la Roma. Della reazione della piazza non mi interessa nulla, se gli allenatori ottengono i risultati si dimentica tutto".