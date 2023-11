Lazio, Piccari: "Chi ha ragione tra Sarri e Mourinho? Vi dico come la penso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il derby si avvicina. La stracittadina ha già iniziato a infiammarsi con il botta e risposta tra Mourinho e Sarri, nelle ultime conferenze stampa. Un dibattito che ha reso ancora più emozionanti queste ore che ci accompagneranno a una partita che acquista per Lazio e Roma sempre più valore, essendo chiamate entrambe a dare una risposta. In merito si è espresso anche Marco Piccari ai microfoni di TMW Radio:

LAZIO - "Sarri per me si è un po’ involuto, ha perso quella che era la sua identità. Non è un male rinunciare al gioco come fatto con il Feyenoord, non si può fare solo un gioco. Ci sono poi gli avversari, non esisti solo tu che fai quello che ti pare e questo va considerato nell’analisi della partita. Spesso si analizza solo una squadra e questo fa sorridere".

SARRI-MOURINHO - "Se parliamo di campo, quello che ha detto Sarri non è sbagliato. È chiaro che la Roma affronta una partita meno complicata di quella della Lazio, anche se poi Mourinho oggi schiererà 8-9 titolari in campo dal primo minuto. Dall’altra parte la gestione delle competizioni europee è il grande punto debole di Sarri. E poi basta con questa storia dei calendari. Non si può mettere il derby dopo l’Europa? Basta con queste polemiche inutili".