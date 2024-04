Lazio, Piccari: "Chi mi ha deluso di più? Tra Sarri e Mourinho..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha detto la sua opinione sul rendimento delle squadre in questa stagione, individuando tra queste quella che, a livello di progetto, l'ha delusa maggiormente. La scelta, sotto quest'aspetto, è ricaduta sulla Lazio di Maurizio Sarri, dalla quale probabilmente si sarebbe aspettato di più dopo il secondo posto dell'anno scorso: "Il progetto tattico che ha deluso di più è sicuramente quello di Sarri alla Lazio, io sono convinto che quando si chiude il mercato devi lavorare con quello che hai a disposizione. Se non riesci a lavorare con il materiale umano a tua disposizione è un problema. Ha deluso anche Mourinho, ci ha detto che questa squadra non avesse qualità ma al suo posto è arrivato un signor nessuno per curriculum in panchina come De Rossi e ha dato risposte ben diverse. In questo discorso va inserito anche Allegri, è chiaro che questa rosa non sia al livello dell’Inter ma qualcosa in più si poteva e si doveva fare".