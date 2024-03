Lazio, Piccari: “Tudor ha dato una lezione a Sarri e Allegri”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio torna a vincere e lo fa battendo la Juventus grazie alla rete all'ultimo respiro di Marusic. Un successo importante per i biancocelesti che regalano a Tudor tre punti al suo esordio. Sul match ha detto la sua Marco Piccari ai microfoni di TMW Radio: "In due settimane di lavoro Tudor ha fatto più di Allegri ultimi tre anni di Juventus. Il 4-3-3 iniziale contro la Lazio mi è sembrato molto improvvisato infatti il primo tiro in porta è arrivato al 41esimo con Chiesa. Poi nel secondo tempo la Juve è durata poco, c'è stata solo la Lazio che ha fatto una partita di grande aggressività cambiando tre moduli in corsa e questo ci fa capire che se i giocatori hanno una guida tutto si può fare".

"Tudor ha dato una dimostrazione anche a Sarri che la rigidità tattica non serve più. La Lazio ha avuto più determinazione e qualità della Juventus è soprattutto una guida in campo. La domanda da farsi è una sola: i giocatori sono ancora in sintonia con Allegri? La situazione è molto simile a quella di Mourinho e Sarri", queste le sue parole.