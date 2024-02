Lazio, Piccinini emozionato: "Che bello godersi queste notti, ora sarà dura ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

La Lazio ha battuto il Bayern Monaco in una notte destinata a restare storica e che apre i presupposti per dare continutà all'impresa nella gara di ritorno del 5 marzo all'Allianz Arena. A raccontare le emozioni del match per Prime Video è stato il noto telecronista Sandro Piccinini. Quest'ultimo sul proprio profilo 'X' (ex Twitter) ha voluto esprimere tutta la propria gioia nell'aver vissuto una partita emozionante e giocata in maniera perfetta dalla squadra di Sarri, chiamata ora a non arrendersi e tentare il miracolo:

"Felice di essere tornato all’Olimpico in una serata di festa. Lazio tatticamente perfetta e concentrata per 90’. Al ritorno sarà dura, ma questo risultato tiene vive le speranze e sarà utile anche per il campionato".