Lazio, Pieretti vede positivo: "Un problema è stato risolto. Ora sul mercato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In un periodo complicato per la Lazio e il suo ambiente, c'è anche chi prova a vedere positivo. Intervenendo ai microfoni di Radiosei, il giornalista Simone Pieretti ha provato a fare ad analizzare una situazione che non vede drammatica e dal quale, anzi, si può ripartire, pianificando anche un buon calcioercato:

"C’è stato un passo avanti importante rispetto a 7 giorni fa. Oggi ci troviamo con un problema risolto, ossia quello dell’allenatore. Non ci sarà una rivoluzione, ci saranno 3/4 acquisti che andranno a ringiovanire la rosa. Si punterà a valorizzare anche ciò che è stato fatto l’anno scorso. Non ritengo Kamada un big. La Lazio riparte dal settimo posto contestato dai tifosi ma ci sono anche delle buone notizie. Guendouzi ritorna al centro del progetto, rimane il mercato fatto l’anno scorso. Certo, se ne vanno due big, due giocatori importanti però pur sempre over 30.

MERCATO - "Il primo colpo che la società biancoceleste dovrà apportare sarà un terzino sinistro. Io sono fiducioso rispetto al recupero di Ciro Immobile, lo vedo ancora centrale nel progetto, come Rovella. Ripeto, ci sono delle cose da salvare: Gila ha fatto una grande stagione, mi aspetto di più però dalla vecchia guardia. La Lazio deve cambiare l’impostazione per cui tanti giocatori sono rimasti per molti anni. Bisogna saper vendere, cedere anche dopo 1 o 2 anni. Poi il settore giovanile, sarà importante investire rispetto al settore giovanile, facendo un lavoro radicale. Un errore emblematico è quello fatto su Folorunsho. Infatti, la società dovrebbe puntare e siglare un contratto da professionista con Sardo prima che sia troppo tardi".