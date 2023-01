Lazio, Pinelli: "Luis Alberto vuole tornare in Spagna ma Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il conto alla rovescia in vista della ripresa del campionato è quasi finito. Il 4 gennaio riparte la Serie A e gennaio sarà anche il mese del calciomercato. Sulla ripartenza e anche sulla Lazio di Sarri ha detto la sua Pietro Pinelli ai microfoni di Radiosei: "L’incognita sulla ripartenza è elevata all’ennesima potenza. La fortuna della Lazio è stata quella di non aver avuto molti giocatori impegnati al mondiale. Sarà tutta una questione di testa e di volontà di voler raggiungere l’obiettivo Champions. Sarà un campionato diverso, credo che si ridurranno anche le distanza tra il Napoli e le altre. Già lo scontro diretto con l’Inter sarà significativo".

MERCATO - "A gennaio quelli bravi restano dove sono, a meno che non abbiano avuto problemi fisici o di incompatibilità. Certamente si può operare per migliorare la rosa. Per quanto riguarda la Lazio, un conto sarebbe l’arrivo di Parisi, un altro quello di Luca Pellegrini. Luis Alberto? In ogni finestra di mercato se ne parla. Lui vuole tornare in Spagna, ma se Lotito non abbassa le pretese non si farà nulla. La Lazio o lo vende a titolo definitivo o con obbligo di riscatto".