Lazio, Pino Insegno: "Peccato ci sia questi Napoli altrimenti..."

La Lazio continua a volare e soprattutto continua a vincere. La squadra di Sarri ha conquistato la settima vittoria in otto gare battendo con un rotondo 3-0 lo Spezia. I biancocelesti sono stati autori di una gara quasi perfetta e hanno mandato ko i ragazzi di Semplici con le reti di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio. Questo il pensiero di Pino Insegno ai microfoni di Radiosei: "Che bella roba questa Lazio, è uno spettacolo. Nella prima parte della gara a La Spezia ce la siamo fatta un po’ sotto (ride, ndr), poi appena ha ritrovato un po’ di sicurezza si è anche divertita. Ha ragione Sarri, ognuno deve fare il proprio lavoro divertendosi e la Lazio lo sta facendo. Otto punti di vantaggio sulla terza, io una cosa del genere non l’ho mai vista. E’ vero anche che siamo a distanza siderale dal Napoli, ma quello che stanno ottenendo loro è assolutamente meritato. Certo, peccato che c’è questo Napoli, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere. Si vede per la prima volta la mano di un allenatore. Ripeto, la cosa che mi piace di più è come si divertono in campo. I festeggiamenti al gol di Marcos Antonio sono una dimostrazione, per lui sono molto contento. sarebbe importante andare in Champions, ma sarebbe fondamentale costruire poi una squadra che sia all’altezza".

"Mantenere questo gruppo ed aggiungere 4-5 elementi importanti, questo dovrebbe essere fatto. A tutto questo si aggiunge un tifo meraviglioso e lo splendore di una curva e di una tifoseria organizzata che fa spettacolo con citazioni meravigliose. Io come tifoso voglio divertirmi ed è quello che sta accadendo. Questa è la differenza che intercorre, per esempio, con la squadra di Roma. Mourinho è un bravo allenatore, ma non giocano certamente un bel calcio”.