Lazio, Pioli può sorridere: oggi rientrerà in gruppo un attaccante

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan, dopo aver trascorso la notte a Milanello dopo il ko contro il Torino in Coppa Italia, tornerà a casa dopo l'allenamento di oggi, per poi ritrovarsi domani quando ci sarà la rifinitura e la partenza per Lecce. La buona notizia per Pioli arriva da Divock Origi, che nella seduta che si sta svolgendo in questi minuti ha iniziato a lavorare con il resto del gruppo. Il centravanti belga, dunque, sarà a disposizione del tecnico in vista della partita contro la Lazio del prossimo 24 gennaio.