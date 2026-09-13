Ex Lazio | Pioli può tornare in panchina: sondaggio del Trabzonspor
13.09.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2025
Nuova possibile esperienza in panchina per Stefano Pioli. Questa volta potrebbe essere lontano dall'Italia, dopo il fallimento con la Fiorentina dello scorso anno. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Trabzonspor in Turchia avrebbe fatto un sondaggio per l'ex allenatore di Lazio e Milan, tra le altre. Primi contatti esplorativi tra le parti, è uno dei candidati per guidare la formazione di Trebisonda.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.