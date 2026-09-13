Ex Lazio | Pioli può tornare in panchina: sondaggio del Trabzonspor

13.09.2026 20:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Pioli può tornare in panchina: sondaggio del Trabzonspor
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© foto di Federico De Luca 2025

Nuova possibile esperienza in panchina per Stefano Pioli. Questa volta potrebbe essere lontano dall'Italia, dopo il fallimento con la Fiorentina dello scorso anno. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Trabzonspor in Turchia avrebbe fatto un sondaggio per l'ex allenatore di Lazio e Milan, tra le altre. Primi contatti esplorativi tra le parti, è uno dei candidati per guidare la formazione di Trebisonda.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.