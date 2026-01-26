Lazio, Piscedda ci va giù pesante: l'attacco a Fabiani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, ha analizzato il pareggio contro il Lecce ai microfoni di Radio Laziale commentando le scelte di Maurizio Sarri e il lavoro del direttore sportivo Fabiani.

LECCE-LAZIO - "Se la Lazio ha perso ogni motivazione? È un peccato perché stai alla ventiduesima e perdere motivazioni mi sembra un po' eccessivo. Le motivazioni si trovano, ogni calciatore ha le proprie, che possono nascere da un familiare, dalla voglia di emergere o da molte altre cose. Io spero che la Lazio non si attorcigli su se stessa, soprattutto i giocatori, facendo i reclami di aiutarli quando sono loro che devono aiutare gli altri. Una partita a buon ritmo rispetto a quella con il Como. Mi è sembrata una squadra che cercava di non perdere, ma la squadra mi è sembrata più viva. Meno passiva rispetto al Como, più combattiva. Sicuramente non ha soluzioni di attacco, per questo ha difficoltà a tirare in porta. Le parole di Zaccagni ai tifosi? Quello che dice Zaccagni ha un valore algebrico, non mi interessa proprio".

DIA TITOLARE - "Io credo che Sarri abbia una predisposizione verso Dia perché lo ritiene più funzionale per il lavoro che fa. Noslin penso che sia quello a cui crede di meno e l'altro lo valuta come abbastanza grezzo. Tutti e tre si equivalgono al di sotto della sufficienza, cioè se li metti tutti insieme non fai un centravanti buono e l'allenatore se ne rende conto e deve scegliere chi ha visto meglio per quella gara. Sicuramente Ratkov potrebbe scendere in campo per abituarsi ma è il mister che vede chi è più in forma e chi è più adatto".

DIRETTORE SPORTIVO - "I direttori sportivi non esistono più: sono maggiordomi dei presidenti. Ci sono direttori sportivi che non hanno mai giocato a calcio e fanno solo amministrazione, magari si avvale a qualche amico che me capisce per valutare i giocatori. Adesso il mercato si fa più per le plusvalenze che per rinforzare la squadra, ma è paradossale acquistare un calciatore che il mister non conosce. Sul fatto che Fabiani ha detto che Ratkov non deve dimostrare nulla? Come ho detto, non è in grado di valutare i calciatori".