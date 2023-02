Lazio, Piscedda: "Mi aspettavo una Juve così. Sarri? Un tecnico deve saper..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta contro la Juventus ha comportato l'eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. La squadra di Sarri per 90' non è riuscita quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti di Perin e il gol subito al 45' ha complicato maggiormente la situazione. In merito alla sfida di ieri è intervenuto, ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Piscedda:

"Dalla Juventus mi aspetto questo tipo di gara, dalla Lazio meno. Non ho mai capito cosa davvero volesse fare, non ho capito che indirizzo volesse dare alla prestazione. E’ andata sull’onda della Juventus che ha portato la gara dove voleva. Mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista del temperamento. Nessun concetto di gioco è utile se non finalizzi, ieri c’è stato da parte della Lazio un palleggio sterile. Le gare vanno interpretate, la squadra di Sarri doveva cercare di far uscire la Juve cercando poi profondità. Alcuni giocatori della Lazio non sono più abituati ad essere marcati, penso per esempio a Luis Alberto ed allo stesso Milinkovic. Un allenatore si differenzia da un altro tecnico dalle soluzioni che riesce a trovare nei momenti di difficoltà".