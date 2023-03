Lazio, Piscedda: "Nessun calcolo per il derby. Cataldi? Deve..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nessun pensiero al derby. Questo è l'imperativo di Massimo Piscedda che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato della sfida di domani contro il Bologna, spingendo Sarri a non fare calcoli in vista del derby del 19 marzo. Ogni sfida ha un valore a sé e in questa fase della stagione portare a casa i tre punti contro i falsinei per la Lazio è fondamentale:

BOLOGNA-LAZIO - "La squadra di Motta è in salute, sta facendo bene, dopo la perdita di Mihajlovic si è ritrovata mentalmente e sta facendo un buon campionato. La Lazio deve stare attenta e correre come gli avversari. Il Bologna è in salute, la squadra di Sarri deve pareggiare il loro ritmo per poi far emergere la propria qualità. Il giocatore più pericoloso in questo momento è Orsolini, ma non stiamo parlando del Real Madrid. La Lazio deve andare a Bologna per fare quello che sa fare".

NESSUN CALCOLO PER IL DERBY - "Questa è una tappa fondamentale per la Lazio, Sarri non può fare calcoli sui diffidati in vista del derby. Ora ogni gara è determinante, se io allenatore penso che Vecino sia importante per vincere deve scendere in campo dall’inizio a prescindere dal rischio squalifica. Non ha senso ragionare in modo diverso in questo momento della stagione".

CATALDI - "Sta bene, sta rinnovando il contratto e questa per lui è già una buona notizia. Sono d’accordo con chi dice che meriti di finire la carriera alla Lazio, è cresciuto molto. Scherzando dico che forse lui si augura la permanenza di Marcos Antonio (ride, ndr)…”.