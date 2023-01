Lazio, Piscedda. "Sarri? Ecco a che categoria di allenatore appartiene"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio sarà chiamata a reagire domenica contro il Sassuolo. La squadra di Maurizio Sarri non ha più bonus da giocarsi e a Reggio Emilia l'unico risultato accettabile è la vittoria. Nelle ultime settimane qualche critica, oltre che sui giocoatori, è ricaduta anche sulle scelte dello stesso Sarri, non condivise da alcuni tifosi. Sul tecnico della Lazio si è espresso, ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Massimo Piscedda: "Confronto tra Sarri, Inzaghi e Pioli? Ci sono due tipologie di allenatori, quella del saper fare e di quella del saper far fare. La seconda è quella che ha più conoscenze, quella di istruzione, quella più rappresentata da Sarri. A modo loro sono tre tecnici di livello, non farei classifiche, la cosa importante è fare risultati. Il più bravo è quello che vince di più. C’è una sola squadra in Italia, in questo momento, che è completa in ogni reparto, che gioca bene e fa punti. E’ il Napoli".