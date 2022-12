Lazio, Piscedda: "Tra Pellegrini, Valeri e Parisi prenderei..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex giocatore della Lazio Massimo Piscedda ha commentato le ultime notizie di mercato inerenti il terzino sinistro e la scelta della società di non mandare Romero con l'Argentina U-20: "Pellegrini sarebbe un buon acquisto. Fra Valeri, Parisi e il terzino della Juventus sceglierei proprio lui. Ha buone doti tecniche e il valore aggiunto, un po’ come per Romagnoli, è la sua fede laziale. In più, Luca ha anche esperienza internazionale, nonostante sia ancora giovane. Romero? Il fatto che non parta per il Sub 20 Sudamericano non mi stupisce più di tanto. Il torneo importante è il Mondiale di categoria, cui potrà partecipare in quanto competizione FIFA. Il ragazzo deve impegnarsi e mettersi in gioco qui a Roma. Sta facendo bene, non deve montarsi la testa, ma continuare a lavorare a testa bassa per migliorarsi. Per ora ha dimostrato di poter essere utile a gara in corso, con i suoi strappi. Vedremo da qui alla fine della stagione".