Lazio, Pizzi sulla Supercoppa: "Per l'Inter gara da prendere con le molle"

© foto di Giovanni Padovani

Poco meno di 24 ore e la Lazio scenderà in campo a Riad per la semifinale di Supercoppa contro l'Inter di Inzaghi. In merito alla gara ha detto la sua l'ex calciatore Fausto Pizzi ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio è capace di far giocare male gli avversari, sa difendere in maniera organizzata e può far male davanti. E' una partita da prendere con le molle per l'Inter", queste le sue parole.