Lazio, Pjanic su Milinkovic: "C'è chi vuole esaudire i propri sogni, e chi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri la Lazio ha ufficializzato il trasferimento di Milinkovic all'Al Hilal. Il centrocampista serbo ha salutato la Lazio con un bellissimo video messaggio e da qualche giorno ha iniziato la sua nuova avventura. La sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita così giovane, ha fatto discutere molti addetti ai lavori e appassionati. A esprimersi sull'argomento è stato anche l'ex centrocampista della Juve, Miralem Pjanic ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il bosniaco ha spiegato che quella del Sergente è una scelta personale. C'è chi a quell'età, sottolinea, vuole realizzare i propri sogni giocando in top club mondiali e chi, come 'Sergio', ha preferito spostarsi in Arabia.