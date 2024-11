Lazio, pokerissimo a Como nel segno del Taty: la nostra gallery - FOTO

Una Lazio matura supera 5-1 il Como in trasferta e aggancia al terzo posto Atalanta e Fiorentina. Ottima la prova della squadra di Baroni che ancora una volta dimostra le sue qualità. Doppietta di Castellanos e reti di Pedro, Patric e Tchaouna per il trionfo delle aquile in terra lombarda che ora si preparano ad affrontare il Cagliari all'Olilmpico. Rivivi le emozioni del match nella nostra fotogallery.