Lazio, Ponciroli: "Ho molti dubbi sulla squadra. Il derby contro la Roma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby della Capitale si avvicina. Tra tre giorni Lazio e Roma si affronteranno in quello che non è e non può essere una partita qualsiasi, se non altro per le forti emozioni che è in grado di suscitare. La stracittadina di domenica, però, mette in palio anche tre punti che in ottica classifica hanno grande valore e potrebbero rivelarsi se non decisivi, importanti, nell'economia della stagione. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha trattato questo tema, parlando anche dell'ultima uscita in Champions League.

"Il derby è una partita a sé, certo è che per entrambi gli allenatori è un momento un po’ delicato. La Roma sembrava aver trovato un po’ di continuità, ma ha dimostrato anche ieri dei cali di tensione disarmanti. Troppo spesso la squadra non riesce a dare le risposte giuste, ha un potenziale offensivo enorme ma se fa il primo tiro allo Slavia Praga al 73esimo è disarmante, è chiaro che questa squadra può e deve fare molto di più. Il derby arriva in un momento cruciale soprattutto per la Roma".

CHAMPIONS LEAGUE - "La Lazio invece a me lascia molti dubbi, ha rimesso in discussione la qualificazione ma continuo a vederla troppo altalenante e non mi sembra ancora adatta a certi livelli. Delle quattro mi sembra la squadra più in difficoltà".