Lazio, Ponciroli: "La vittoria di ieri un bel segnale! Ma in Europa non può..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista Fabrizio Ponciroli ha commentato la vittoria della Lazio contro il Cluj, descrivendola come un bel segnato lanciato dalla squadra di Sarri, vista soprattutto l'inferiorità numerica: "Direi che vincere la partita di ieri è un gran bel segnale, giocare così tanto in inferiorità numerica è un deficit enorme. È un bel segnale, la Lazio vuole andare avanti in Europa in maniera seria. Ora deve evitare la giornata storta nella partita sbagliata, il limite di questa squadra è che spesso si perde in un bicchier d’acqua. Questo in Europa non puoi permettertelo”.