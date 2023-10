Lazio, portafortuna Vecino: quando segna si vince sempre

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Imprescindibile per Sarri e un amuleto per la vittoria. Matias Vecino, forse contro ogni pronostico, è uno dei giocatori più importanti nella nuova Lazio. In estate il Galatasaray aveva provato a portarlo via dalla capitale, ma il tecnico toscano l'ha voluto trattenere ad ogni costo. Mai scelta fu più azzeccata. L'anno scorso ha deciso, e non solo, la sfida al Maradona contro il Napoli. Quest'anno è già a 3 gol in stagione, e tutti di un peso specifico elevato.

Quando segna, la Lazio vince. Alla sosta di ottobre è questo Matias Vecino. È già successo in tre occasioni, non poche per un centrocampista che spesso gioca davanti alla difesa, ma che ha un tempo d'inserimento da numero 8. È suo il gol contro il Torino che sblocca una partita chiusa, poi messa in ghiaccio da Zaccagni. Indimenticabile il colpo di testa a Glasgow, che pareggia il vantaggio iniziale di Furuhashi e rimette nei binari giusti la sfida. Ultima, ma non per importanza, la rete contro l'Atalanta in acrobazia, che regala i 3 punti alla Lazio. L'uruguaiano è l'uomo in più, quasi come se fosse un nuovo acquisto. E senza i suoi gol si fa più fatica a vincere, lo dicono i numeri.