Lazio - Porto, Strakosha tra i migliori: l'orgoglio social della mamma - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Porto ha portato all'eliminazione dei biancocelesti dall'Europa League. Tuttavia, all'Olimpico sono arrivate tante note positive. Oltre all'ottima prestazione dell'intero gruppo di Sarri, sono giunte buonissime risposte da Thomas Strakosha. Il portiere è stato provvidenziale in numerose occasioni, mantenendo la partita in bilico fino alla conclusione dei sei minuti d'extra-time. All'indomani del gara, è arrivato il post Instagram della mamma del portiere albanese. Condiviso uno scatto del figlio in campo, ha aggiunto: "Sono sempre orgogliosa di te. Ti voglio bene, bestia mia".

