Lazio, Prandi amareggiato: "Mi dispiace per Anderson. Champions? Impossibile..."

Dopo il Frosinone, ecco l'Udinese. La Lazio si prepara a volare al Bluenergy Stadium per affrontare la formazione di Gabriele Cioffi, che nell'ultima sfida ha sconfitto il Bologna. Sul momento dei biancocelesti, ne ha parlato il giornalista di fede laziale Andrea Prandi ai microfoni di Radiosei. In particolare, si è soffermato sul mercato, con il possibile addio di Felipe Anderson, e sui prossimi obiettivi della squadra. Di seguito le sue parole.

“Sento e leggo che Anderson potrebbe lasciare la Lazio e mi dispiacerebbe molto, ma se parte a zero a giugno, venderlo adesso potrebbe avere senso. Certo, bisognerebbe avere un profilo già pronto e soprattutto che vada bene all’allenatore che sappiamo essere molto esigente. Serve un giocatore vero e non una scommessa alla Romero o alla Cancellieri. Se va via un titolare, deve entrare un titolare. Isaksen secondo me è un grande talento. Sicuramente allenarsi con Felipe lo avrà aiutato. Contro il Frosinone ha fatto un gol e un assist e ora sarà difficile toglierlo dalla squadra".

"Sono convinto la Lazio farà un buon match a Udine, ma è naturale che la testa sia un po’ al derby. Non sarà una partita facile e credere di vincere in scioltezza è sbagliato. Penso che Sarri faccia un turnover ragionato visto che si giocherà ogni tre giorni, ma non mi aspetto un match spumeggiante. Io non trascurerei l’obiettivo Coppa Italia, né quello Supercoppa per non trovarsi a maggio a lottare solo per un piazzamento in Champions League".

"Le sconfitte contro Genoa, Lecce e Salernitana, i pareggi con Monza e Verona ci dicono che non c’è nessuna possibilità che la Lazio possa lottare per un posto Champions. C’è troppo da recuperare, ci sono troppe squadre davanti e i biancocelesti hanno dato segnali negativi inequivocabili. D’altro canto squadre come Fiorentina e lo stesso Napoli mi sembrano più attrezzate. Io onestamente mi auguro di tornare con almeno un punto da Udine, ma perdere sarebbe una conferma del trend della Lazio con le piccole”.