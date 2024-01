Lazio, Prandi duro: "Contro l'Inter mi sono vergognato. Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviato il ko contro l'Inter in Supercoppa la Lazio si prepara a scendere in campo contro il Napoli in una gara importantissima in chiave campionato per gli uomini di Sarri. In merito alla sfida si è espresso anche Andrea Prandi ai microfoni di Radiosei: "Torno a Lazio-Inter di venerdì perché non ho avuto modo di esprimermi. E’ stato un disastro, mi sono vergognato. Ho spento la televisione al 70′ e la rabbia è salita ancora di più quando ho visto che il Napoli in 10 stava andando ai rigori. Quindi questa Inter non era imbattibile. Il nostro allenatore non riesce a cambiare la situazione quando la Lazio finisce in burrasca. Sul mercato non andrei a comprare giocatori dall’Empoli anche perché tolto Zielinski non è mai uscito nessuno di livello negli ultimi anni da lì. Parisi sta facendo fatica a Firenze così come tanti altri. Ripeto, non ne è uscito uno di alto livello".

NAPOLI - "Il Napoli ha ben nove assenti per domenica e secondo me è una grande occasione per batterli. Se guardate la formazione degli azzurri è trasfigurata rispetto al solito. E poi far fuori Casale in questa maniera non mi piace molto. Lo stesso Luis Alberto praticamente non gioca più e al suo posto viene schierato un centrocampo solo muscolare… non sono convinto delle scelte di Sarri. Anche io temo un Napoli iper difensivo e corazzato, ma non dimentichiamoci che a causa delle assenze la qualità è molto più bassa".