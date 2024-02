Lazio, Prandi duro: "Vedo un tunnel sempre più buio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Quella contro il Cagliari sarà una gara cruciale per la Lazio che sta vivendo forse il periodo più difficile della sua stagione. Imperativo tornare a vincere e fornire una prestazione decisamente diversa rispetto a quanto fatto Bergamo contro l'Atalanta.

In merito al momento dei biancocelesti ha detto la sua Andrea Prandi ai microfoni di Radiosei: "Sono molto preoccupato della situazione Lazio, a 360°, dalla dirigenza alla squadra, passando per il tecnico. Per una volta non sono molto ottimista, in questo momento la situazione è complicata, vedo tutte le componenti slegate. Vedo un tunnel sempre più buio, ma sta diventando faticoso seguire e tifare la Lazio".

"Ogni giorno una polemica, c’è chi va da una parte e chi dall’altra. Con queste premesse, con una squadra che segna con il contagocce non sono neanche certo che si vada a Cagliari a fare una grande partita. Ora serve solo ritrovare unità di intenti, per fare poi profonde riflessioni a fine stagione. Mi chiedo se in corso ci sia una crisi di rigetto, ma per arrivare bene a fine campionato bisogna parlarsi in faccia e tirare fuori tutto".