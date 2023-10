Lazio, Prandi: "Immobile? Non lo capisco. Ma sia chiara una cosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Le frasi di Immobile hanno spiazzato tutto l'ambiente Lazio. Il capitano biancoceleste non sembra più essere convinto di restare a Roma e a gennaio potrebbe prendere in considerazione l'idea di andare in Arabia Saudita. Parole inaspettate, soprattutto da un giocatore come lui che ha abituato i tifosi, e non solo, a dichiarazioni di tutt'altro tipo. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, anche il giornalista di La7, Andrea Prandi, ha espresso il suo stupore, prima di andare ad analizzare quanto detto da Immobile:

"Ciro deve stare sereno e concentrato. Ha una certa esperienza e non è più un bambino. Alcune cose della sua intervista non le avrei dette e non sono state perfette. Mi sarei risparmiato alcuni passaggi come i rimpianti per non essere andato via e le riflessioni sul futuro. Ovviamente indipendentemente da quando andrà via, dovrà dare tutto per questa maglia fino all’ultimo giorno".

"È Ciro a volersene andare!" - "Chiariamo una cosa: non è la Lazio a volersi ‘disfare’ di Ciro Immobile. Signori venne messo sul mercato da Cragnotti, mentre Ciro mi sembra lui ad essere attratto dalle sirene arabe e da tutti quei soldi. Sono casi diversi. E’ Ciro a dover fare chiarezza e dire definitivamente se vuole rimanere o andare via. Io non capisco questo malessere di Immobile. E’ un ragazzo intelligente, ha fatto quasi 200 gol, è il capitano, è un giocatore fondamentale e che ha fatto la storia della Lazio. Perché pendersela per delle critiche? Avviene in ogni ambiente, tutti coloro che sono in vista vengono criticati, in ogni ambito".