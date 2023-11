Lazio, Prandi: "La Roma è forte, ma al derby voglio sempre vincere"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In collegamento a Radiosei è intervenuto il giornalista Andrea Prandi, che ha parlato della vittoria della Lazio contro il Feyenoord e del derby di Roma in programma domenica pomeriggio. Ecco le sue parole: "Martedì ero allo stadio ed è stata una serata bellissima. Lo stadio era magnifico e il tifo è stato incessante. Sono praticamente stato in piedi tutta la partita. Ho letto le parole dei giocatori della Lazio e mi sono sembrati concentrati, motivati, decisi. Tutte cose positive in vista del derby. Per quanto riguarda il derby, mi piacerebbe vedere Vecino centrale, perché ha esperienza, cattiveria. Senza nulla togliere a Rovella che è un ottimo calciatore, ma il centrocampo con Guendouzi, Vecino e Luis Alberto mi sembra adatto al match. In difesa sembra tutto scontato, ma io farei un pensierino all’impiego di Pellegrini a sinistra. È romano, è laziale e un match come questo sa giocarlo. A me è piaciuta molto la Lazio difensiva del secondo tempo contro il Feyenoord. Preferisco il Sarri meno sbarazzino e offensivo visto contro gli olandesi. La Roma è forte e ha in avanti due fuoriclasse che sanno risolvere le partite da soli. Dybala lo scorso anno li ha portati in finale di Europa League quasi da solo e Lukaku sappiamo tutti che è pericolosissimo. Non voglio nemmeno sentire quelli che dicono che possa andar bene anche un pareggio al derby. Non esiste un derby in cui possa andare bene un pareggio prima di giocarlo. Li voglio sempre vincere”.