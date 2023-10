Lazio, Prandi: "Sarri? Non ci sono certezze sul futuro. Neanche Inzaghi aveva..."

TUTTOmercatoWEB.com

Cresce la curiosità sul futuro della Lazio. Al rientro dalla sosta per le nazionali la squadra dovrà dare continuità alle vittorie messe a segno contro Celtic e Atalanta. A esprimersi proprio su questo tema, entrando anche più nel dettaglio sulla questione inerente Maurizio Sarri, è stato il giornalista e tifoso laziale, Andrea Prandi ai microfoni di Radiosei:

"Non ci sono sicurezze sul futuro di Sarri perché dipendono ovviamente dai risultati come per qualsiasi allenatore. Bisognerà anche vincere qualcosa oltre a piazzarsi in Champions, altrimenti facciamo la fine dell’Atalanta che si piazza, ma alla fine non vince nulla. Nel calcio occorre anche raggiungere risultati per essere giudicati. Secondo me nemmeno Inzaghi aveva una squadra forte come quella che Lotito ha messo a disposizione a Sarri. Indubbiamente quest’anno sono state fatte cose importanti sul mercato. Non conta solamente prendere giocatori di livello, ma conta che facciano gruppo. Se prendi fenomeni e non fanno gruppo, farai meno risultati di chi non ha fenomeni ma hanno affinità. Il Milan ne è un esempio: prendono anche giocatori poco conosciuti, eppure rendono moltissimo".