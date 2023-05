Lazio, prima chiamata per Gonzalez. Il padre: "Stamattina mi ha detto..."

Alle 20:45 l’Olimpico si accenderà per il match tra Lazio e Lecce e, per l’occasione, mister Sarri ha deciso di convocare anche Diego Gonzalez. È la sua prima chiamata nella squadra dei grandi, arrivata poco dopo il successo ottenuto con la Primavera. Un premio per il biancoceleste, inaspettato ma fortemente desiderato. In merito, come riporta El Nacional, si è espresso il papà, Luis Gonzalez. Queste le parole: “Stamattina mi ha detto che sarebbe stato in panchina. In famiglia siamo molto orgogliosi di lui, aspettavamo che arrivasse questa opportunità”.

