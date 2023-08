Lazio, prima il mercato e poi i rinnovi. Due urgenze per Lotito: lo scenario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prima il mercato da chiudere per definire la squadra che affronterà la stagione che sta per iniziare. Entrate e uscite su cui la Lazio sta lavorando e sulle quali si concentrerà fino alle 20 del primo settembre. Poi spazio ai rinnovi: Felipe Anderson e Zaccagni su tutti. Lotito ne ha parlato direttamente con gli interessati, ha fatto capire che appena finirà la sessione estiva sarà tempo di mettersi al tavolo per discutere dei nuovi accordi. Con l’agente di Zac c’è stato un primo approccio a fine luglio, quando la squadra era ancora ad Auronzo e Lotito piombò nel ritiro biancoceleste. Incontro utile per gettare le basi della trattativa, ma non ancora risolutivo. L’agente del classe ’95 è partito da una richiesta di 3,5 milioni, la Lazio ha offerto 2,5 milioni più bonus per arrivare a tre milioni fino al 2028. Si cercherà un punto d’incontro, magari a metà strada. Zaccagni attualmente guadagna poco meno di due milioni a stagione e il suo contratto scade nel giugno del 2025. C’è comunque ottimismo sulla riuscita dell’operazione.

URGENZA - Felipe Anderson invece è ancora in attesa, il suo contratto scade tra meno di un anno, per tornare a Roma aveva rinunciato a molti soldi: nel 2021 aveva firmato un triennale da due milioni a stagione, al West Ham ne guadagnava 3,5. Lotito gli aveva promesso rinnovo e adeguamento in caso di rendimento costante e positivo. Felipe ha fatto di più, è diventato un riferimento assoluto, imprescindibile per Sarri che a lui non rinuncia mai. Il presidente stravede per Felipe Anderson, farà di tutto per tenerlo a Roma, nonostante dall’Arabia Saudita suonino costanti sirene d’allarme. Il brasiliano ha già ricevuto manifestazioni d’interesse, senza rinnovo diventerebbe più che appetibile per i club della Saudi Pro League. Per questo bisogna blindarlo. L’intenzione è quella di prolungare il suo contratto fino al 2027, riconoscendogli uno stipendio da circa tre milioni a stagione. Felipe a Roma sta benissimo, si sente a casa, la sua priorità resta la Lazio. Ora la coda del mercato, poi sarà tempo di rinnovi.

Pubblicato ieri alle 15