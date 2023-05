Lazio, prima squadra e Primavera: quando il bomber manca...c'è un attacco micidiale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Che si parli di prima squadra o di Primavera, questo per la Lazio è un anno ricco di emozioni. La formazione di Sarri, stabile al secondo posto in classifica, vede sempre più vicino l'obiettivo della qualificazione in Champions League, mentre quella di Sanderra è ad un passo dalla promozione in Primavera 1. Se per i due gruppi la stagione è stata quindi estremamente soddisfacente fin qui, non si può dire lo stesso per rispettivi bomber, Ciro Immobile e Valerio Crespi. Stesso ruolo, di immensa esperienza il primo, con un'intera carriera davanti il secondo. Uno cammina nella storia e centra record, l'altro si dimostra sempre più un elemento di estremo valore da coltivare e proteggere.

Il bomber di Torre Annunziata ha vissuto una stagione difficile, dilaniato dagli infortuni che non l'hanno lasciato in pace per lunghi periodi ed è attualmente a 12 gol e 5 assist (tra Serie A, Europa e Conference League). Il giovane centravanti invece, a quota 20 reti e 1 assist, si è beccato un paio di squalifiche, sta facendo i conti con una lesione muscolare profonda della coscia destra e probabilmente dovrà gustarsi il finale di stagione dalla panchina.

Eppure, anche nei momenti di assenza dei due centravanti di spicco, le due formazioni sembrano cavarsela perfettamente. Solo in campionato l'attacco composto da Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro ha totalizzato 23 dei 52 gol attuali. Il reparto offensivo della Primavera invece, orfano di Crespi e composto quindi ora da Balde, Sana Fernandez e Diego Gonzalez è atttualmente a quota 16 su 65 reti siglate, un dato che va a sommarsi al numero altissimo di marcatori diversi in rosa.