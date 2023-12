Lazio Primavera, De Cosmi: "Derby sfida affascinante, mi auguro ci sia tanta gente"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Venerdì andrà in scena il tanto atteso derby Primavera tra Lazio e Roma, il numero 33 in totale in questa categoria. Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto l'ex tecnico delle giovanili biancocelesti Roberto De Cosmi, che ha parlato proprio della prossima sfida del Fersini. Queste le sue parole: “Il derby Primavera manca da due anni, fa piacere riaffrontare la Roma. È una sfida di alta classifica, anche se è molto corta. Ha sicuramente un fascino particolare, nonostante gli ultimi due turni non siano stati molto brillanti. La squadra ha trovato la giusta consapevolezza e maturità per affrontare il campionato. Non molla mai. Ora serve solo un pizzico di fortuna. Ma io sono molto fiducioso”.

IL DERBY DI DE COSMI - "Il mio più bello? Quello allo Stadio Olimpico, con la doppietta del nostro australiano Oikonomidis. Indimenticabile, vedevo che la squadra era forte e che voleva ottenere il risultato. Anche se c'erano tremila persone. Poi ne ho altri due personali. Uno in negativo, del gol di Marchizza da centrocampo. E uno al femminile che porterò sempre nel cuore, con il pareggio contro la Roma. Mi auguro che venerdì ci sia tanta gente al Fersini, l'apporto del pubblico è importante".