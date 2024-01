Lazio Primavera, Di Tommaso: "L'Inter non ci fa paura. Felipe Anderson mi ha detto..."

In vista della sfida contro l'Inter, ai microfoni ufficiali del club, per esprimere le sue sensazioni sulla gara e commentare in generale il momento della squadra, è intervenuto Leonardo Di Tommaso. Queste le parole del centrocampista della Lazio Primavera: "Classifica? Io sono molto orgoglioso di me e della squadra, non ce lo aspettavamo a inizio anno però poi come sono andate le cose, siamo qua e combatteremo fino all’ultimo. Punto nostro di forza fondamentale è la forza mentale e del gruppo, è l’aspetto principale anche perché se la squadra è divisa i risultati non vengono. Penso noi abbiamo un forte carattere che ci consente di affrontare ogni sfida al massimo”.

“Solidità e semplicità del calcio? Abbiamo delle linee guida che ci detta il mister e che poi mettiamo in campo. Ci fa allenare molto sulla fase difensiva e quella offensiva che ci garantiscono a lungo andare risultati utili. Ci dobbiamo sempre migliorare ogni giorno. Mister? L’ho subito apprezzato perché è una persona che dà il massimo e che unisce sempre il gruppo, vorrei spendere anche due parole per gli altri due allenatori Barraco e Rughetti. Anche loro tengono il gruppo unito, è questa la nostra forza”

"Vittoria nel derby? È la partita più importante, poi per un ragazzo che nasce a Roma è ancora più importante. Ci ha dato un forte slancio, è una squadra importante con giocatori altrettanto importanti. L’abbiamo preparata al meglio, non li abbiamo fatti giocare. È stata un’emozione unica".

“Inter? È molto offensiva, lascia spazi e dobbiamo essere bravi a creare più occasioni possibili. Non abbiamo paura dell’Inter".

“Senza pressioni negative? Arrivati a questo punto, ci giochiamo il campionato. Siamo secondi e non abbiamo nulla da temere rispetto agli altri".

“L’intesa del reparto difensivo? È molto importante, c’è una grande intesa tra Dutu e Ruggeri, Bedini e Milani. Questa forte intesa fa lavorare la difesa molto bene”.

“Dove voglio migliorare? Sono cresciuto grazie a Sanderra. Quest’anno sto lavorando molto di più sulla fase difensiva, devo migliorare sul tiro e poi anche sul duello areo, calci piazzati”

“L’evoluzione del calcio? Molte squadre stanno facendo esordire giovani ed è molto importante, anche se non sono pronti è importante dargli spazio. A chi mi ispiro della prima squadra? Mi ha impressionato Isaksen per la sua velocità, non lo prendi mai. Per il mio ruolo Luis Alberto. Fuoriclasse. Poi anche Pedro, ma lui è un altro mondo. Chi mi ha dato qualche dritta? Felipe Anderson ti spiega il passaggio, forte e moderato, ti aiuta molto".

"Youth League? Una delle esperienze più belle, giocare contro Atletico Madrid Celtic e Feyenoord. Ce la siamo sempre giocata, il livello è molto alto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE