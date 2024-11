Lazio Primavera, domani c'è la Cremonese: dove seguire il match

I campionato della Lazio Primavera procede, seppur con qualche inciampo. Il pareggio della scorsa giornata contro il Cagliari ha scalato i biancocelesti (prima capolisti) di 4 posizioni in classifica. Proprio per questo la gara contro la Cremonese in programma domani 8 novembre acquista ancora più importanza: si gioca alle 14.30 al Mirko Fersini di Formello. La gara può essere seguita sui canali ufficiali del club, su Sportitalia e attraverso la nostra diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.