Lazio Primavera, Milani: "Daremo il massimo per ribaltarla a Torino"

La Lazio Primavera è uscita sconfitta dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Torino. La sfida è terminata sul risultato di 1-3: ora starà ai biancocelesti provare a ribaltare il punteggio al ritorno. Ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Alessandro Milani, autore dell'unico gol della squadra di Sanderra al Fersini. Queste le sue parole sul match: "Primo tempo stavamo giocando benissimo, poi il gol e il rigore, che secondo me non c'era, ci hanno un po' destabilizzato. Poi anche il terzo. Con il mio gol cerchiamo di ribaltare la partita a Torino. Io mi trovo benissimo nel 3-5-2, sembra anche che piaccia al mister. Speriamo di continuare così. Il gol ci dà una mano, 1-3 è meglio che 0-3. Daremo il massimo per ribaltarla a Torino. Noi siamo partiti con l'obiettivo di arrivare più in alto possibile come tutte le squadre, cercheremo di fare il meglio fino a fine stagione e vediamo come andrà".