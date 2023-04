Lazio Primavera, niente scherzi: a Crotone la promozione si fa concreta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio deve evitare spiacevoli sorprese a Crotone: sfida in trasferta alle 15, mancano sette giornate alla fine del campionato e il traguardo è sempre più vicino. Negli ultimi due turni, i biancocelesti hanno staccato l'Ascoli, ora a -6. L'obiettivo promozione si sta concretizzando una partita dopo l'altra. La sconfitta più recente, riporta la rassegna stampa di Radiosei, risale addirittura allo scorso 29 ottobre, sono cinque mesi che non finiscono al tappeto. Vietato farlo oggi, il Crotone naviga a metà classifica con cinque punti di ritardo sulla zona playoff. Sanderra non ha inserito Bertini tra i convocati, questa volta rimasto aggregato alla prima squadra. Il classe 2002 ha disputato 12 degli ultimi 14 match coi baby. Nella lista altri tre fuoriquota: Floriani Mussolini, Coulibaly e Diego Gonzalez. Quest'ultimo, che durante la sosta non ha risposto alla convocazione del Paraguay per risolvere i propri fastidi muscolari, potrebbe arretrare leggermente la propria posizione e consentire così al tecnico di schierare contemporaneamente Balde sulla fascia destra, Crespi centravanti e Sanà Fernandes a sinistra.

