Lazio Primavera, Ruggeri: "Noi forti mentalmente. A inizio stagione diverse aspettative" - VIDEO

Fabio Ruggeri ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Fersini di Formello una manciata di minuti più tardi rispetto al triplice fischio di Lazio - Empoli Primavera. Ecco le sue parole:

"Atteggiamento perfetto da parte nostra nel primo tempo, poi nel secondo aver preso subito il gol ci ha un po' tranciato le gambe. Abbiamo cercato di tenere il più possibile, penso che siamo riusciti a farlo. Purtroppo sono gol sicuramente evitabili, ma ci stanno se stai in inferiorità numerica. Nelle prime partite abbiamo dimostrato di essere una squadra forte mentalmente, ci stiamo confermando su questi ritmi. Peccato per il risultato".

"Le aspettative non erano queste, si pensava a una squadra che avrebbe lottato per non retrocedere e invece ci stiamo comportamento in tutt'altro modo, dobbiamo continuare così. La Youth League ci dà morale, forza e consapevolezza. Contro il Feyenoord siamo scesi in campo con un piglio diverso rispetto a Firenze quindi ci dà sicuramente consapevolezza e importanza".

"Cosa dirò a Bordon? Sono episodi che ci stanno in questo mondo, la prima ammonizione era più evitabile della seconda, ci sono momenti della gara in cui siamo sotto pressione e un intervento in più può fare la differenza".

