Lazio Primavera, Sanderra: "Il risultato ci punisce, non è facile..."

WEBTV RIVIVI DIRETTA - LAZIO, SARRI: "DOMANI NON È DECISIVA. CRITICHE? VOGLIO CHIUDERE QUI LA CARRIERA" FORMELLO - Alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri presenterà la sfida europea in conferenza stampa. Insieme a lui anche Ivan Provedel. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it. Si comincia con le... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GIMENEZ ROMPE IL SILENZIO: "ECCO COME STANNO LE COSE" Santiago Gimenez prende posizione sul suo futuro. Nelle scorse ore, l'agente Morris Pagniello aveva confermato l'interessamento, tra le altre, anche della Lazio per il giovane attaccante: "Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e...