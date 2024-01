Lazio, primo allenamento per Basic con la Salernitana: subito l'esordio - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Toma Basic si è calato subito nella sua nuova dimensione. Poche ore fa è arrivato il comunicato ufficiale sul suo passaggio alla Salernitana e il centrocampista croato si sta già allenando con la sua nuova maglia. In questi sei mesi l'ex Lazio avrà modo di ritrovare continuità e minutaggio dopo gli ultimi mesi dove non ha praticamente mai visto il campo. Lui e Zanoli saranno subito importanti per mister Inzaghi che pensa subito di buttarli nella mischia. Domenica potrebbe arrivare l'esordio per Basic con la Salernitana nel match delicato e importante per la salvezza all'Arechi contro il Genoa.