Lazio, primo round al Bodo: il tabellone dei quarti di Europa League

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio viene sconfitta dal Bodo/Glimt nel match d'andata dei quarti di finale d'Europa League. Due gol siglati dai norvegesi, contro lo "zero" che figura accanto ai biancocelesti nel tabellino del match. Giovedì prossimo all'Olimpico è in programma il match di ritorno: un'occasione d'oro per ribaltare la situazione a proprio vantaggio per Zaccagni e compagni che, in ottica futura, dovranno star a guardare quanto accadrà nell'altra sfida tra le due squadre nella parte sinistra del tabellone, quella della Lazio. Questa sera si è giocato il primo round tra Tottenham ed Eintracht Francoforte, terminato in pareggio (1-1). Nella parte destra, invece, si sono giocate due partite: Lione-Manchester United e Rangers Athletic Bilbao, entrambe conclude col segno X, rispettivamente 2-2 e 0-0. Gare di ritorno apertissime per decretare chi staccherà il pass per la semifinale di Europa League.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE